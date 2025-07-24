Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı.

Şimdilerde eşi Cedi Osman ile tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Soluğu Çeşme'de alan Ebru Şahin tatil kareleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada; 'fiziği çok güzel', 'harika görünüyor', 'ekranda görmek istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.