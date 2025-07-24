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Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde

Son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol alan ancak dizisi erken final yapan Ebru Şahin şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan güzel oyuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı.

Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde 1

Şimdilerde eşi Cedi Osman ile tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Soluğu Çeşme'de alan Ebru Şahin tatil kareleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde 2

Sosyal medyada; 'fiziği çok güzel', 'harika görünüyor', 'ekranda görmek istiyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin bikinili pozlarıyla gündemde 3

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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