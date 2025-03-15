"Son Kabadayı" Hasan Heybetli son yolculuğuna uğurlandı! Gözler büyük aşkı Muazzez Abacı'yı aradı... Törende duygusal anlar

Yeraltı dünyasının ünlü ismi olarak bilinen ve ünlü sanatçı Muazzez Abacı’nın eski eşi olan Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir’deki cezaevinde 12 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

KALABALIK AVLUYA SIĞMADI

Hasan Heybetli için dün Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Heybetli'nin cenazesindeki kalabalık camii avlusuna sığmadı. Hasan Heybetli’nin kız kardeşi naaşının başında dakikalarca gözyaşı dökerek kardeşini son yolculuğuna uğurladı.

Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

GÖZLER ONU ARADI AMA...

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde gözler büyük aşkı Muazzez Abacı'yı aradı ancak ünlü ismin cenaze törenine gelmediği öğrenildi.