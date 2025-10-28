MAGAZİN

Songül Karlı'nın son pozuna yorum yağdı! "Kalçanı da mı yaptırdın?"

Sana Değer programıyla ekranlarda olan Songül Karlı son haliyle sık sık gündeme geliyor. 4. kez meme ameliyatı olacağı iddialarıyla bir süre gündeme gelen Karlı'nın son pozu dikkat çekti.

Son dönemde estetikli görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Songül Karlı, geçtiğimiz sezon Sana Değer programıyla ekranlara döndü.

Sık sık estetikli haliyle gündeme gelen Karlı bir süre önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

"Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum” diyen Karlı'nın son hali yine dikkat çekti. Yüzündeki değişimle sık sık eleştirilen Songül Karlı bu sefer de boydan fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve sunucunun kıvrımlarını sergilediği pozuna yorumlar gecikmedi. Sosyal medyada "Kalçanı da mı yaptırdın?", "Songül Kardashian oldun", "Ya çok oynadın kendinle" yorumları yapıldı.

Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Karlı'nın o dönem kalça ameliyatı olduğu da iddia edilmişti.

Songül Karlı
