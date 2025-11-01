MAGAZİN

Sonunda bu da oldu! Kısmetse Olur yarışmacısı üniversiteye söyleşiye çağırıldı…

Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Erol Yıldırım, İstanbul’da söyleşi için davet edildiği özel bir üniversitede öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Yıldırım’ın üniversitede söyleşiye çağrılması ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri tarafından söyleyişe davet edildi. Evlendirme programı yarışmacısının üniversite söyleşi gerçekleştirmesi ise tartışma yarattı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Erol Yıldırım katıldığı söyleşide alkışlarla karşılandı.

Etkinlik İstanbul Aydın Üniversitesi Stand Up Kulübü tarafından düzenlendi. Etkinlik için Erol Yıldırım'ın maketi de yaptırıldı.

Sonunda bu da oldu! Kısmetse Olur yarışmacısı üniversiteye söyleşiye çağırıldı… 1

Erol Yıldırım’ın özel bir üniversitede söyleşi yapması, “Eğitim kurumları artık magazin figürlerine mi kaldı?” şeklinde çok sayıda eleştiri alırken söyleşi sırasında çekilen görüntüler de sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

