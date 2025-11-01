Sonunda bu da oldu! Kısmetse Olur yarışmacısı üniversiteye söyleşiye çağırıldı…

Kısmetse Olur yarışmacısı Erol Yıldırım, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri tarafından söyleyişe davet edildi. Evlendirme programı yarışmacısının üniversite söyleşi gerçekleştirmesi ise tartışma yarattı.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Erol Yıldırım katıldığı söyleşide alkışlarla karşılandı.

Etkinlik İstanbul Aydın Üniversitesi Stand Up Kulübü tarafından düzenlendi. Etkinlik için Erol Yıldırım'ın maketi de yaptırıldı.

Erol Yıldırım’ın özel bir üniversitede söyleşi yapması, “Eğitim kurumları artık magazin figürlerine mi kaldı?” şeklinde çok sayıda eleştiri alırken söyleşi sırasında çekilen görüntüler de sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.