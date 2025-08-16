MAGAZİN

Sophie Turner ve Kit Harington yeni projede öpüştü! İtirafları sosyal medyayı salladı

Game of Thrones'da kardeşleri canlandıran Sophie Turner ve Kit Harington, yeni gotik korku filmi 'The Dreadful'da sevgili rolünde kamera karşısına geçtiler. Ancak ikili, öpüşme sahnesinin çekimleri sırasında hiç de rahat değildi. Turner, sahnenin 'iğrenç' olduğunu ve ikisinin de 'kusmak üzere' olduklarını itiraf etti.

Ekranların sevilen ikilisi, yeni projeleri 'The Dreadful'da rol gereği öpüşmek zorunda kalınca zor anlar yaşadı.

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark ve Jon Snow karakterleriyle hafızalara kazınan Sophie Turner ve Kit Harington, yıllar sonra Natasha Kermani'nin yönettiği 'The Dreadful' adlı gotik korku filminde yeniden bir araya geldi. Ancak bu kez roller farklıydı; kardeşleri canlandıran ikili, bu filmde sevgili olarak seyirci karşısına çıkacaktı. Bu durum, özellikle de öpüşme sahnesi çekimleri sırasında hem Turner hem de Harington için beklenmedik bir zorluğa yol açtı.

Sophie Turner, Seth Meyers'ın programında yaptığı açıklamada, 'The Dreadful'ın senaryosunu okuduğunda Kit Harington'ın bu rol için mükemmel olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak öpüşme sahnesinin çekimlerine gelindiğinde işler değişti.

Turner, 'Sahne o kadar iğrençti ki, ikimiz de kusmak üzereydik' dedi ve şunları söyledi:

"ÖPÜŞME ANINDA ÖĞÜRMEYE BAŞLADIK"

"Senaryoyu Kit’e gönderdim, bana geri dönüp ‘Evet, isterim ama bu gerçekten… garip olacak Soph’ diye mesaj attı. Ben de ‘Neden böyle söylüyor ki?’ diye düşündüm. Sonra okumaya başladım ve sürekli ‘öpüş, öpüş, seviş, öpüş, seviş’ sahneleri görüyorum. Sonra birden ‘Aman Tanrım, bu benim kardeşim’ dedim.

“Ama senaryo o kadar iyiydi ki, Kit ‘Bunu yapmak zorundayız’ dedi. Biz de bunu aklımızdan çıkardık. Sete geldik, ilk öpüşme sahnesine geldik ve ikimiz de öğürmeye başladık. Gerçekten, çok iğrençti. Hayatımın en kötü anlarından biriydi. Kariyerimdeki bir başka çok kötü andı."

