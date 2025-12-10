Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! 'Silivri yolcusu kalmasın'

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

'CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ'

Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi. Güllü’nün kızının gözaltına alınmasıyla birlikte cinayet şüphelisi yani kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma cinayet soruşturmasına döndü.

Bu gelişme ile birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü türkücü ve sunucu Nihat Doğan kendini tutamayıp peş peşe videolar yayınladı.

Doğan; ''Tuğyan hanım ne oldu? Sana demedim mi ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri'ye yollatacağım. Sevgili arkadaşlar herkesin gözü aydın Güllü'nün kızı Tuğyan ve Sultan yurt dışına kaçmak üzereyken Büyükçekmece'de gözaltına alındılar. Başta Ferdi Aydın olmak üzere herkese en içten sevgilerimle selamlıyorum. Ve başardık.

Bunların içinde en ahmağı Sultan çıktı. Gel itirafçı ol demedim mi? Silivri yolcusu kalmasın.'' ifadelerini kullandı.