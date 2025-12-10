MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! 'Silivri yolcusu kalmasın'

Yalova'da 6’ıncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul’da yakalandıktan sonra Yalova’ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü sunucu ve şarkıcı Nihat Doğan gözaltı kararı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! 'Silivri yolcusu kalmasın'
Öznur Yaslı İkier

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı.

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! Silivri yolcusu kalmasın 1

'CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNDÜ'

Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi. Güllü’nün kızının gözaltına alınmasıyla birlikte cinayet şüphelisi yani kasten öldürme suçlamasıyla soruşturma cinayet soruşturmasına döndü.

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! Silivri yolcusu kalmasın 2

Bu gelişme ile birlikte Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü türkücü ve sunucu Nihat Doğan kendini tutamayıp peş peşe videolar yayınladı.

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! Silivri yolcusu kalmasın 3

Doğan; ''Tuğyan hanım ne oldu? Sana demedim mi ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri'ye yollatacağım. Sevgili arkadaşlar herkesin gözü aydın Güllü'nün kızı Tuğyan ve Sultan yurt dışına kaçmak üzereyken Büyükçekmece'de gözaltına alındılar. Başta Ferdi Aydın olmak üzere herkese en içten sevgilerimle selamlıyorum. Ve başardık.

Soruşturma cinayet soruşturmasına döndü! Güllü nün kızı gözaltına alınınca Nihat Doğan kendini tutamadı! Silivri yolcusu kalmasın 4

Bunların içinde en ahmağı Sultan çıktı. Gel itirafçı ol demedim mi? Silivri yolcusu kalmasın.'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güllü soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı! 'Ciddi cinayet şüphesi var'Güllü soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı! 'Ciddi cinayet şüphesi var'
Fenomen dizinin fişi çekildi! Star Tv kararını verdiFenomen dizinin fişi çekildi! Star Tv kararını verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.