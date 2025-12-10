MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda 6'ncı oldu! Yorum yağdı

65 ülkenin katıldığı Miss Model of The World 2025'te Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç, dünya finalini 6'ncı sırada tamamlarken 'En İyi Ulusal Kostüm' etabında ise birinci oldu. Şüheda Erkoç'a sosyal medyada yorum yağdı.

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda 6'ncı oldu! Yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 2025 Miss Model of The World (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması), 65 ülkenin katılımıyla Çin’in Shenzhen kentinde düzenlendi.

Türkiye’yi, Ege adalarında yapılan 2. Miss Cruise güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil etti.

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması nda 6 ncı oldu! Yorum yağdı 1

Şüheda Erkoç, dünya finalini 6'ncı sırada tamamlarken 'En İyi Ulusal Kostüm' kategorisinde de birincilik elde etti.

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması nda 6 ncı oldu! Yorum yağdı 2

Şüheda Erkoç'a sosyal medyada; 'harikasın', 'tebrikler', 'seninle gurur duyuyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması nda 6 ncı oldu! Yorum yağdı 3

Yarışmanın birincisi ise Çadlı model Fatime Rahama oldu.

Şüheda Erkoç Mankenler Kraliçesi Yarışması nda 6 ncı oldu! Yorum yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi
Ünlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmişÜnlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yarışma güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.