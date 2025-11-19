Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve Tayyar Öz ilk kez hakim karşısına çıktı! 'Kara para dendi' diyerek aylık gelirini açıkladı

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Özlem Atınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı ile avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılarak savunmaları alındı.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Tutuksuz sanık Özlem Altınok Öz savunmasında, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Yazılı savunmalarımı hazırladım. Bu dava nedeniyle ben ve ailem çok yıprandık. Beraatime karar verilmesini isterim. 4 çocuk annesiyim. Çocuklarımı yatağında bırakıp geldim. Yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hayatımın çoğu zamanını çocuklarımla geçiriyorum. Bu dönemde bir düşük yaptım. Çocuklarımla sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladım. Babamın emekli maaşına tedbir konuldu. Çok zor süreçler yaşadık. Maddi durumlar yaşıyoruz, ev sahibi evden çıkmamızı istiyor" dedi.

'KARA PARA DENİLDİ'

Tutuksuz sanık Tayyar Taylan Öz savunmasında, “Suçlamaları reddediyorum. Tıp doktoruyum aylık 100 bin lira gelirim var. Doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşimle sosyal medya paylaşımları yaptık. Bu paylaşımlar nedeniyle sayfam giderek büyümeye başladı. Hesabım büyüdükten sonra ticarete girmeye karar verdik ve bu konuda başarılı olamadık. Daha sonraki süreçte İbrahim Karaorhanlı ile tanıştık ve marka olarak çok büyüdük, büyük vergiler ödedik. Sosyal medyada hakkımızda karalama kampanyaları başladı. Ticaretimizin tamamı faturalı ve vergi şeklinde yapılmasına rağmen kara para denildi. Kara paraya dair bir şey yokken bu süreçle karşı karşıya kaldık. Büyük başarı yakaladık, madalya beklerken karalama kampanyası başladı. E- ticaretten büyük satışlar yaptık. Bu satışlar Trendyol üzerinden faturalı şekilde sattık. Yüksek miktarda vergiler ödedik ancak hakkımızda sosyal medyada haksız karalamalar yapıldı ve dava açıldı. Açılan dava tedbirler nedeniyle mağdur olduk. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma hakiminin "Engin Polat ve şirketlerinden kardeşinizin hesabına para gönderilmiş, sebebi nedir?" diye sorması üzerine Tayyar Taylan Öz, "O dönemde eşimin sosyal medya hesabı üzerinden Polat'ların ürünlerinin reklamını yapmıştık. Borcumdan dolayı kardeşimin hesabına ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLER KALDIRILACAK DENİLMESİNE RAĞMEN DAVA AÇILDI'

Tutuksuz sanık şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı savunmasında ise, “Ben olaya ilişkin yazılı savunmamı hazırladım. Ben suçlamaları kabul etmem. Benim hakkımda hiçbir şikayet yoktu. MASAK raporlarında Bülent Cihan Timur örgüt yönetici olarak gösterilirken bu şahıs hakkında hiçbir tedbir uygulanmamış, ismi medyada geçmemiştir. Şirketin, benim ve diğer sanıkların, yakınlarının mal varlığı üzerine tedbir konulmuştur. Olay basına sızdırıldığı gerekçesiyle hakkımızda dava açılmıştır. Alınan raporlarda kayıt dışı satış olmadığı belirtilmiştir vergi suçu öncül suç olarak değerlendirilemez. Bu konuda açılmış başka dava olmadığını biliyorum. Bu olayda maddi olarak zor günler geçirdim. Benden danışmanlık aldılar Özlem hanım ürünlerin reklamlarını yaptı. Soruşturma aşamasında borçlanarak zararı olan parayı ödedim. Tedbirlerin kaldırılacağı söylenmesine rağmen dava açılıp mahkemenin takdirine bırakıldı" dedi.

'MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMİŞTİR'

Sanıkların avukatı ise beyanında, “Müvekkilim Özlem Altınok Öz kimlik tespiti sırasında aylık geliriyle ilgili soruyu yanlış anladı kazancını ortalama 100 Bin TL olarak tutanağa gecelim. İddianame hukuki dayanaklardan yoksundur. Sanıkların kripto, borsa, bahis gibi suça ilişkin şüpheli işlemleri olmadığı belirtilmiştir. Sunmuş olduğumuz 4 klasör evrak incelenmeden vergi davası açılmıştır. Masumiyet karinesi ihlal edilmiştir dava ve tedbirler nedeniyle müvekkiller ve yakınları mağduru olmuştur. Biz dosyadan bilirkişi raporu alınmasını adli kontrol kararların kaldırılması soruşturma aşamasında yatırılan 10 milyon lira güvence bedelinin iadesini, kayyum ve mal varlığı değerlerin üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

KAYYUM KARARI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların 'Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri' isimli şirketine atanan kayyım ve el koyma kararının kaldırılmasına, sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirin ise devamına hükmederek duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

İddianameden;

MASAK raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek için bir araya gelinmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanmadığı, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti'nin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü E-ticaret kanalıyla gerçekleştirdikleri, bu şekilde satışların uydurma işlemler olduğu yönünde herhangi bir veriye ulaşılamadığı kaydedildi. Sanıkların yasal bahis ve kumar siteleri, kripto borsa şirketleri, ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde işlemleriyle kendi aralarında sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine dair veriye de rastlanmadığı da yer aldı.

'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ederken, iddianamede ayrıca sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri de yer aldı.

Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.