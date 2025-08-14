Sosyal medya Oktay Kaynarca'yı konuşuyor... Yarışmacıya burs teklifi 'helal olsun' dedirtti

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da gündem olan dakikalar yaşandı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda eğitim masraflarını karşılamak amacıyla yarışmaya katılan Başak Yıldırım sözleriyle duygulandırdı.

"Aslında bu yarışmaya katılmamdaki en büyük neden okumak. Okulumu tamamlayabilmek. Yüzde 50 bursla girdim son senem zaten onu çıkarmaya çalışıyorum" diyen Yıldırım 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başak Yıldırım annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını babasını hayatında 5 kere gördüğünü söylerken gözyaşlarını tutamadı. Yarışmada istediği başarıyı gösteremeyen genç yarışmacı tam programdan ayrılırken Oktay Kaynarca dayanamadı.

Oktay Kaynarca "Bana izin verirsen ben sana burs vermek istiyorum?" deyince

Başak Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı.

Stüdyodaki izleyiciler de bu anlara tanık olurken, yaşananlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı, Oktay Kaynarca’nın bu davranışını övgü dolu sözlerle paylaştı. Oktay Kaynarca için sosyal medyada "Helal olsun", "Çok takdir ettim" yorumları yapıldı.