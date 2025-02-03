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Sosyal medya yıkıldı! Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? Ayşe Survivor'da neden yok?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 07:47
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Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Ayşe Yüksel son olarak İsmail Balaban ile kavga etmişti. Survivor yetenek yarışmasında görülmeyen Ayşe Yüksel diskalifiye mi edildi? Ayşe Yüksel'in durumunu merak eden fanları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

Sosyal medya yıkıldı! Survivor Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? Ayşe Survivor'da neden yok?

Ayşe Yüksel sosyal medyanın gündemine oturdu. Survivor'da diskalifiye edilip edilmediği merak edilen Ayşe Yüksel yetenek kısmında da görülmedi. Tüm yarışmacılar dans ve şarkı performansı gösterirken Ayşe'nin olmaması Ayşe Yüksel elendi mi sorusunu akıllara getirdi.

AYŞE YÜKSEL SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Son olark Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmanın iddialı isimlerinden Ayşe Yüksel ile konseyde gerginlik yaşamıştı. Ardından ise adada yemek yaptığı sırada gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe Yüksel, yağın korneasına gelmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Murat Ceylan, Ayşe'nin gözüne yağ sıçradığı için hastanede tedavi gördüğünü ve oyuna katılamayacağını söylemişti.

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Ayşe Yüksel, 2 Şubat akşamı ekrana gelen 'Survivor Yeteneksiz' gecesinde yer almadı. Bu durum ise Ayşe Yüksel fanlarını kızdırdı. Acun Medya'ya tepki gösteren seyirciler tepkilerini de paylaştı.

Ayşe Yüksel'in diskilifiye edilip edilmediğini merak eden seyirciler yarışmacının sağlık durumu hakkında da bilgi istiyor.

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Ayşe Yüksel hakkında sosyal medyada X'te pek çok paylaşım yapılırken "Sakatlandığı söylendi ama durumu ile ilgili üç gündür bir cümle haberi dahi çok gördünüz," Açıklama yapın", "Bu kız nerede başına ne geldi" yorumları da yağdı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Ayşe Yüksel
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