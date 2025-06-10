MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz sunucuları hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok, bitti mi gibi soruların yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. Gündüz kuşağının sevilen programının yayın akışında yer almaması ve yayın saatinde ekranda olmaması izleyenler tarafından merak uyandırdı. Söylemezsem Olmaz sunucuları hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası gündeme geldi. İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz sunucuları hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası
Öznur Yaslı İkier

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında saat 08:45'te izleyicisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programının bugün ekrana gelmemesi dikkat çekti. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın sunduğu program TV yayın akışında da yer almadı. Peki, Söylemezsem Olmaz bugün neden yok, program bitti mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz 10 Haziran 2025 salı günü ekrana gelmedi. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan sunduğu program Beyaz Tv yayın akışından da çıkartıldı.

Söylemezsem Olmaz programının olduğu saate Seksenler dizisi konuldu. Program sunucuları hakkında ortaya atılan iddialar sonrası programın akıbetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

PROGRAM

PINAR ELİÇE VE DİDEM DELEN HAKKINDA FUHUŞ VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Beyaz TV'nin sevilen programı “Söylemezsem Olmaz”ın sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na fuhuş ve uyuşturucu ticareti iddialarına dair şikayet dilekçesi verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Her iki sunucudan da sosyal medya üzerinden veda ve açıklama paylaşımları geldi. Pınar Eliçe, kendisine yöneltilen iftiralara sabır ve inançla dayanacağını ifade ederken, Didem Delen ise yeni sezonda ekranda olacağını belirtti.

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI 10 HAZİRAN

07:30 - Beyaz Ana Haber (Tekrar)

08:45 - Seksenler (Dizi Film)

11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı)

13:00 - Esra Ezmeci İle Yeni Baştan (Canlı)

15:00 - Nermin'in Enfes Mutfağı (Canlı)

16:20 - Seksenler (Dizi Film)

18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)

19:30 - Mortal Kombat (Film)

21:30 - Gece Adamı (Film)

23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladıUyuşturucu ve fuhuşla suçlandı! Beyaz TV yorumcusu her şeyi ifşaladı
MS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldiMS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Söylemezsem Olmaz Pınar Eliçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Yeni destek paketleri geliyor!

Yeni destek paketleri geliyor!

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Küçükleri tarlada kaldı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.