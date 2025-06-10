Söylemezsem Olmaz bugün neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz sunucuları hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında saat 08:45'te izleyicisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programının bugün ekrana gelmemesi dikkat çekti. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın sunduğu program TV yayın akışında da yer almadı. Peki, Söylemezsem Olmaz bugün neden yok, program bitti mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BUGÜN NEDEN YOK?

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz 10 Haziran 2025 salı günü ekrana gelmedi. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan sunduğu program Beyaz Tv yayın akışından da çıkartıldı.

Söylemezsem Olmaz programının olduğu saate Seksenler dizisi konuldu. Program sunucuları hakkında ortaya atılan iddialar sonrası programın akıbetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

PINAR ELİÇE VE DİDEM DELEN HAKKINDA FUHUŞ VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Beyaz TV'nin sevilen programı “Söylemezsem Olmaz”ın sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na fuhuş ve uyuşturucu ticareti iddialarına dair şikayet dilekçesi verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Her iki sunucudan da sosyal medya üzerinden veda ve açıklama paylaşımları geldi. Pınar Eliçe, kendisine yöneltilen iftiralara sabır ve inançla dayanacağını ifade ederken, Didem Delen ise yeni sezonda ekranda olacağını belirtti.

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI 10 HAZİRAN

07:30 - Beyaz Ana Haber (Tekrar)

08:45 - Seksenler (Dizi Film)

11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı)

13:00 - Esra Ezmeci İle Yeni Baştan (Canlı)

15:00 - Nermin'in Enfes Mutfağı (Canlı)

16:20 - Seksenler (Dizi Film)

18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)

19:30 - Mortal Kombat (Film)

21:30 - Gece Adamı (Film)

23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)