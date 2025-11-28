Söylemezsem Olmaz'da kriz çıktı! Lerzan Mutlu programı bıraktı

Beyaz Tv ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da kriz çıktı. Program sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde canlı yayında tartışma yaşamıştı.

Canlı yayındaki kriz sonrası Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak programı bıraktığını duyurdu.

Lerzan Mutlu yaptığı açıklamada; “Bir kez daha, magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek, söylemezsem olmazdan ayrılmış bulunmaktayım, yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı.