Söylemezsem Olmaz'da kriz çıktı! Lerzan Mutlu programı bıraktı

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Lerzan Mutlu Nihat Doğan'ın birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz programında yine kriz çıktı. Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programı bıraktığını duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

Beyaz Tv ekranlarının sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da kriz çıktı. Program sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde canlı yayında tartışma yaşamıştı.

Söylemezsem Olmaz da kriz çıktı! Lerzan Mutlu programı bıraktı 1

Canlı yayındaki kriz sonrası Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak programı bıraktığını duyurdu.

Söylemezsem Olmaz da kriz çıktı! Lerzan Mutlu programı bıraktı 2

Lerzan Mutlu yaptığı açıklamada; “Bir kez daha, magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek, söylemezsem olmazdan ayrılmış bulunmaktayım, yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Lerzan Mutlu
