Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı kendini tutamadı! 'Sebebi bu...'

Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform olan Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasındaydı. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunulurken listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları gündeme geldi. Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı.

Öznur Yaslı İkier

Dünyada milyonlarca abonesi olan müzik platformu Spotify, oluşturulan müzik listelerindeki popüler şarkı orantısı sebebiyle tepki çekiyordu.

Öyle ki pop müzik listesinde rap, arabesk listesinde pop bulunması da dikkat çekmişti. Bu durumun ardından rüşvet iddiaları ve bot yükleme iddiaları gündeme geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

'SEBEBİ BU...'

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı basına yansıyan haber sonrasında, X hesabından; "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" diyerek isyan etti.

