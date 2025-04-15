Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla gündeme geldi! Pozlarına beğeni yağdı

Bir Gece Masalı dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken, aynı zamanda kıyafetleri çok konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla gündeme geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında araştırılırken oyuncu yeni yaşını kutladı.

20 yaşına giren genç oyuncu Instagram'dan peş peşe doğum günü fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımlarına "Hadi gidelim" notunu düş Su Burcu'nun bordo kombini ise dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımı bir saat içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.



Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir dönem Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar karşısında ikili sessizliğini korumayı tercih etmişti.



YENİ YAŞINI KUTLADI

Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda, Bir Gece Masalı gibi birçok yapımda rol oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan'da 20 yaşına bastı.

