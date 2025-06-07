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Şükrü Özyıldız ile büyük aşk yaşamıştı! Sibil Çetinkaya’nın Bodrum’daki lüks evi gündemde! Görenler hayran kaldı

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya bir dönem ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Her yerde el ele görünen ünlü çift aldıkları ayrılık kararıyla şaşırtmıştı. Sibil Çetinkaya şimdilerde ailesiyle birlikte bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü fenomenin lüks evini görenler hayran kaldı.

Şükrü Özyıldız ile büyük aşk yaşamıştı! Sibil Çetinkaya’nın Bodrum’daki lüks evi gündemde! Görenler hayran kaldı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya uzun bir süre yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşamıştı. Her davete birlikte katılan ünlü çiftin evlenmelerine kesin gözüyle bakılıyordu.

Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi gelen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya sosyal medya hesabından "Bir süre önce böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.

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Sibil Çetinkaya şimdi de bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Ailesiyle birlikte yeni evinde tatil yapan Çetinkaya’nın lüks evi gündem oldu.

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Sibil Çetinkaya'nın Bodrum'daki muhteşem evinden görüntüler beğeni topladı.

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Şükrü Özyıldız sibil çetinkaya
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