Şükrü Özyıldız ile büyük aşk yaşamıştı! Sibil Çetinkaya’nın Bodrum’daki lüks evi gündemde! Görenler hayran kaldı

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya uzun bir süre yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşamıştı. Her davete birlikte katılan ünlü çiftin evlenmelerine kesin gözüyle bakılıyordu.

Evlenmeleri beklenirken ayrılık haberi gelen ünlü çiftten Sibil Çetinkaya sosyal medya hesabından "Bir süre önce böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.

Sibil Çetinkaya şimdi de bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Ailesiyle birlikte yeni evinde tatil yapan Çetinkaya’nın lüks evi gündem oldu.

Sibil Çetinkaya'nın Bodrum'daki muhteşem evinden görüntüler beğeni topladı.