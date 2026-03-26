Sultana filminden ilk fragman! Hepsi direk dansı öğrendi! Ateşli sahneler gündemde

7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak olan Sultana filminden ilk fragman geldi.

Tanıtımıyla şimdiden heyecanlandıran Sultana filmi ateşli sahneleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Filmde rol alan ünlü isimler aylarca direk dansı eğitimleri aldı.

Sultana filminde; Tuba Büyüküstün Meral'i, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay karakterine hayat veriyor.

Yapımcılığını Rodi Kayım’ın üstlendiği, Rodi Medya ve Saros Film imzalı filmin başrollerine Tûba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen hayat verirken; Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Sultana filminin ilk fragmanına sosyal medyada; 'Sabırsızlıkla bekliyoruz', 'Heyecanlandırdı', 'Yılın en iyi filmlerinden olur' gibi yorumlar yapıldı.