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Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasında efsaneleşmiş filmlerde rol alan usta oyuncu Şevket Altuğ uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Hiçbir proje teklifini kabul etmeyen Altuğ uzun zaman sonra görüntülendi. Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu.

Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damga vuran Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer alan usta sanatçı, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor.

Hiçbir proje teklifini de kabul etmeyen Şevket Altuğ uzun zaman sonra görüntülendi. Şevket Altuğ'u gören hayranları büyük mutluluk yaşadı.

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GÜNDEM OLDU

Altuğ'u gören sevenleri usta sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
şevket altuğ
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