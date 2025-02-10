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Super Bowl'da Taylor Swift yuhalandı! Trump o anları paylaştı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 08:30
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Super Bowl'da Taylor Swift yuhalandı. Trump ise Super Bowl büyük ekranında gösterilen Swift’in ıslıklandığı anlara karşılık kendisinin aldığı coşkulu alkışların videolarını paylaştı.

Super Bowl'da Taylor Swift yuhalandı! Trump o anları paylaştı...

Super Bowl'da yaşananlar dünya basınının gündeminde. Yıllardır kavgalı olan Trump ve Taylor Swift arasındaki gerilim alevlendi.

Donald Trump, Taylor Swift paylaşımıyla adından söz ettirdi. Trump, büyük ekranda gösterilen Swift’in yuhalandığı anlara karşılık kendisinin aldığı coşkulu alkışların videolarını paylaştı.

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Başka bir kullanıcının gönderisini, “Trump Super Bowl’da devasa alkışlar alırken Taylor Swift ıslıklanıyor” yazısıyla paylaştı.

Taylor Swift geçtiğimiz iki seçimde Trump’a karşı Joe Biden ve Kamala Harris’i desteklemişti. Trump, pop yıldızı Harris’i destekledikten sonra Taylor Swift’i sevmediğini söylemişti.

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YUHALANDIĞI ANLAR GÜNDEMDE

Taylor Swift'in Super Bowl'da yuhalanması sosyal medyada gündem oldu. Taylor, ıslıklandıktan sonra yan bakışlar attıktan sonra bir arkadaşıyla konuşmaya başladı. Dudak okuma uzmanı NJ Hickling, süperstarın "A ne, ne oluyor?" dediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift Super Bowl trump
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