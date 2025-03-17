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Survivor 16 Mart 2025: Kim elendi? Yarışmaya daha yeni gelmişti... "Üzüldüm şampiyon adayıydı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 07:31
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Survivor 2025'te 16 Mart'ta gerçekleşen eleme düellosu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu. Elif, Asena ile oynadığı düelloyu kaybederek Survivor'a veda etti. Ünlü ismin ardından sosyal medyada da pek çok yorum yapıldı.

Survivor 16 Mart 2025: Kim elendi? Yarışmaya daha yeni gelmişti... "Üzüldüm şampiyon adayıydı"

Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar Survivor'da adaya kim veda etti?

Bu akşamki ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler, mücadeleyi kazanarak, All Star takımına karşı avantaj kazandılar. All Star takımı ise, yarın yapılacak oylama ile ilk eleme adayını belirleyecek.

Survivor'da yeni eleme düellosu sonrası adaya veda eden isim de belli oldu. Asena ve Elif arasında oynanan düello oyunu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.

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"DIŞARIDA GÜZEL BİR HAYATIM VAR"

Elif Şadoğlu açıklamasında “Yıllar sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir duyguydu. İnsanlar beni hep karakterim ile andı. Kavgasıyla, cazgırlığıyla değil. Dışarıda çok güzel bir hayatım var. Kazandığım arkadaşlıklar için çok mutluyum” dedi.

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Survivor’a yedek kadrosundan dahil olan yarışmacılardan birisi de Elif Şadoğlu olmuştu. Elif Şadoğlu 26 Şubat'ta yarışmaya dahil oldu. Daha önce de Survivor’da yarışan Elif Şadoğlu'nun vedasının ardından sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

Seyirciler "Üzüldüm şampiyon adayıydı", "Çizgisini hiç bozmadı olsun", "Üzüldüm gittiğine" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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