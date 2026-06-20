Survivor 2026 büyük ödülü ne? Survivor şampiyonu ne kadar kazandı, büyük ödül nedir?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de sezon dün akşam resmen sona erdi. 1 Ocak'ta başlayan yarışmada mücadele artık bitti. 19 Haziran tarihli Survivor'da şampiyonun kim olduğu kesinleşti.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Mert Nobre ve Nagihan Karadere, şampiyonluk kupasını kaldırmak için canlı yayında karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin ardından Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu.

SURVİVOR 2026 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Survivor finalinin ardından 'büyük ödül' merak edilmeye başlandı. Survivor 2026'nın büyük ödülüyle ilgili TV8 veya Acun Medya tarafından resmi bir rakam paylaşılmadı.

Ancak basında yer alan haberlerde ve kulis bilgilerine göre şampiyonluk ödülünün yaklaşık 5 milyon TL olduğu iddia ediliyor.