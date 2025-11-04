MAGAZİN

Survivor 2026'da bir isim daha belli oldu! Acun Ilıcalı efsane futbolcu Mert Nobre'yi resmen açıkladı

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yarışacak isimler bir bir açıklanıyor. Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak yeni bir ismi daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mert Nobre'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıklandı.

Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merak ediyorlar. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri tek tek sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan yeni bir ismi daha duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımda eski futbolcu Mert Nobre'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıkladı.

