Survivor 2026'da bir isim daha belli oldu! Acun Ilıcalı efsane futbolcu Mert Nobre'yi resmen açıkladı

'Survivor 2026' yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merak ediyorlar. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri tek tek sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan yeni bir ismi daha duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımda eski futbolcu Mert Nobre'nin yeni sezon kadrosunda yer alacağını açıkladı.