MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor 2026 kadrosunda onunda ismi yer aldı! Dilan Çıtak hemen hazırlıklara başladı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Survivor 2026 All Star kadrosunda yer aldı. Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından kolları sıvayan Çıtak, spor salonundan paylaştığı videosuyla "iddiam büyük" mesajı verdi.

Survivor 2026 heyecanı şimdiden başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu.

Paylaşımda, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Survivor 2026 kadrosunda onunda ismi yer aldı! Dilan Çıtak hemen hazırlıklara başladı 1

Survivor'a katıldığı duyurulduktan sonra spor salonuna gittiği anları paylaşan Dilan Çıtak, "Yeniden start verildi" dedi.

Survivor 2026 kadrosunda onunda ismi yer aldı! Dilan Çıtak hemen hazırlıklara başladı 2

BAŞKA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan ve Keremcem isimleri açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı'Ben yaptım ama çok pişmanım' ifadesi her şeyi değiştirdi! Ses kayıtları ortaya çıktı
4 isim birden ayrılıyor! Başrolün vedası yazıldı sosyal medya ayağa kalktı4 isim birden ayrılıyor! Başrolün vedası yazıldı sosyal medya ayağa kalktı

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.