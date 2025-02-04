Survivor'a bomba isimler katıldı! Seyirci "Şimdi oldu" dedi... Poyraz, Hikmet ve...

Survivor 2025 yarışmasına katılan yeni yarışmacılar gündemde... Acun Ilıcalı'nın Acil Durum Konseyi’nde yaptığı açıklamayla sosyal medya Survivor'ı konuşmaya başladı.

Survivor kadrosuna son olarak 5 yeni isim dahil oldu. Her biri, güçlü performansları ve iddialı kişilikleriyle dikkat çeken bu isimler, Survivor’daki dengeleri nasıl değiştirecek merak ediliyor.

SURVIVOR'A KATILAN YARIŞMACILAR

Survivor'da heyecan giderek artarken, Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni yedek yarışmacılar arasında Yunus Emre Karabacak, Mehmet Özyay, Çılgın Sedat, Hikmet ve Poyraz var.

Hikmet, All Star takımına katılarak Survivor’daki tecrübesini bir kez daha gösterecek. Takımlar arasında rekabetin iyice kızıştığı bu dönemde, Hikmet yarışma başlarken afişten çıkarılmıştı.

Poyraz da Gönüllüler takımına dahil olan isimlerden biri. Poyraz daha önce yarışmada Dominik'te bir eve girerek hırsızlık yapmasıyla hafızalara kazınmıştı.

BATUHAN'DAN SERT SÖZLER

Batuhan Survivor'ın yarışmaya katıldığını duyunca "Güzel bir de benim burada olduğum zamana gelsinler. Onun o 5 para etmez egosu birleşmeyi gösteremedi ben ona bu sene haksız yere düelloya sokmam neymiş göstereceğim" diyerek sert konuştu.

Survivor'a katılan isimler seyircilerden de olumlu tepki aldı. İlk günden beri kadroyu eleştiren seyirciler "Şimdi oldu", "Sonunda Survivor başlıyor", "Poyraz ve Batuhan savaşı başlıyor" yorumlarında bulundu.

