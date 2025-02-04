Survivor 3 Şubat 2024 bölümünde kim elendi? Elenen isim ağlayarak gitti

Survivor sezonunun heyecanla beklenen 3 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde kıran kırana mücadele yaşandı. Eleme potasında yer alan Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem adada kalabilmek adına zorlu parkura çıktı. Peki kim elendi?

Yarışmacılar, düello oyununda birbirlerine karşı mücadele ettiler. Ardından ödül oyunu için mücadele başladı ve sonrasında adaya veda edecek yarışmacı belli oldu.

ELENEN YARIŞMACI KİM?

Survivor 3 Şubat 2025 son bölümünde kadın yarışmacıların düello oyununda büyük bir çekişme yaşandı. Eleme potasında yer alan Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem adada devam edebilmek için her şeyi yaptı.

Yarışma sonrasında elenen Zeynep Alkan oldu. Düello oyununu kaybeden Zeynep, Survivor All Star'dan veda eden son isim oldu. Zeynep adadan vedası sırasında gözyaşlarını tutamazken sosyal medyada da gündeme geldi.



Survivor'da Zeynep'in elenmesi sonrasında "İyi bile dayandı", "Ada şartlarına rağmen hep iyi niyetliydi", "Bu kız bu ada için çok fazla" yorumları yapıldı.