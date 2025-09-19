Survivor Almeda Baylan boşandı! ''Hiç masum değildim''

Survivor 2025'in şampiyon adaylarından Almeda Baylan diskalifiye olduktan sonra hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim uzun zamandır özel hayatıyla gündemdeydi. Evliliğinde krizler yaşayan Baylan son yaptığı açıklamada resmi olarak boşandığını duyurdu.

Almeda Baylan, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İSTEKLERİ HİÇ BİTMEDİ, DOYMADI"

Almeda, geçen günlerde de şöyle konuşmuştu:

"Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim."