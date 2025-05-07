Survivor Almeda Baylan diskalifiye oldu! Acun Ilıcalı sebebini açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor konseyinde Almeda Baylan ve Batuhan Karacakaya'nın cezalarını açıkladı. Ilıcalı yapılan kural ihlaliyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz.

ALMEDA BAYLAN: ÇILDIRDIM

Almeda Baylan'ın yanıt olarak; ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.'' dediği görülmüştü.

"2 GÜN YOKLUK ADASINA GİDİYOR"

Ilıcalı, "Batuhan 2 gün yokluk adasına gidiyor. 5 ödülden faydalanamayacak." dedi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM'

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın cezasını açıklarken, "Benim arkadaşlarla yaptığım değerlendirmeyle 4 yarışmacımıza ve bir tane yarışmacı arkadaşımıza fiziksel müdahale. Nereden bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Genelde insanlar kötü şeyler yapıp o an gözüm döndü derler. Gözün dönüyorsa bunun yaptırımıyla da hayatta karşılaşırsın." şeklinde konuştu.

Ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmede, bütün pozitif çabamıza rağmen yaptığını hafifletecek bir şey bulamadık. Yaptığın şeyin yarışmanın dışında birden fazla kişiye şiddet uygulamak olduğunu görüyoruz."

ALMEDA DİSKALİFİYE EDİLDİ

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı.

Almeda gözyaşları içinde kalarak bir şans daha istedi. Ilıcalı, görüntülerinin bir kısmının yayınlanacağını kendisinin de neden diskalifiye olduğunu anlatacağını söyledi.