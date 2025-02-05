Survivor Ayşe'ye ne oldu? Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan üzen haber

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatında yer alan Ayşe Yüksel, bir süredir ekranda görünmeyince izleyiciler merak etti. "Ayşe'ye ne oldu?", "Ayşe sakatlandı mı?", "Ayşe diskalifiye mi oldu?" gibi sorular sosyal medyada yankı buldu. Ayşe'nin son durumu, Survivor 2025'in 4 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

AYŞE'YE NE OLDU?

Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni bölümünde Ayşe Yüksel'in sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Ilıcalı, Ayşe'nin geçirdiği talihsiz sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı "Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an durumu gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor" dedi. Ayşe'nin sağlık durumu hakkında belirsizlik olduğunu belirten Ilıcalı, "Bundan sonrası belirsiz; kırığın boyutu, iyileşme süresi gibi faktörlere bağlı olarak karar vereceğiz. " ifadelerini kullandı.

AYŞE'NİN DİSKALİFİYE OLUP OLMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Ayşe'nin sakatlığı, Survivor izleyicilerinin kafasında soru işaretleri yaratmıştı. Kırmızı takım yarışmacıları da aldıkları haberle şok oldu ve Ayşe için üzüldüklerini ifade etti. Acun Ilıcalı, kısa süre içinde kesin bir karar verileceğini ve Ayşe'nin durumu hakkında gelişmeleri takipçileriyle paylaşacağını söyledi.



Survivor takipçileri, Ayşe'nin iyileşmesi ve yarışmaya geri dönmesi için umutlu olmasa da açıklamanın bir hafa sonra yapılmış olmasına ise kızgın.