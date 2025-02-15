Survivor Ayşe Yüksel neden yok, elendi mi? Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı son durumu anlattı

Survivor 2025 büyük bir heyecanla devam ediyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran yarışmada bir süredir ortalarda görünmeyen Ayşe Yüksel'in akıbeti merak ediliyor. Tüm izleyiciler Ayşe Yüksel neden yok, elendi mi? Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

Acun Ilıcalı Ayşe Yüksel'in ayağında kırık olduğunu söylemiş ve sakatlığının ciddi boyutta olduğunu dile getirmişti. Ilıcalı Survivor'ın son bölümünde Ayşe Yüksel'in son durumunu anlattı.

SON DURUMUNU ANLATTI

Ayşe Yüksel'in ayağındaki kırığın ciddi boyutta olduğunu ve iyimser bir durum olmadığını söyleyen Ilıcalı ''Ayşe'nin durumu bildiğiniz gibi tarak kemiğinde oluşan kırık var. Doktorumuz Mustafa Karahan İstanbul'dan Erman Hocamız da Dominik'ten konuyu takip ediyorlar. Şu anki görüntü açıkçası çok iyi değil. 1 hafta geçmiş durumda, bundan sonraki 2 haftada adaya bile gidemez tekneye binemez. Ondan sonraki 2 haftada daha iyileşmesi gerekecek. Parkurla buluşması için 4 hafta var. O sırada geri kalmış fiziksel durum sonrası da çok iyimser durum yok.

Ayşe eğer döndükten sonra kendini sakınırsa zarar vermeden yarışabiliyor. Ancak ondan sonra 4 hafta daha yarışamayacak. Böyle bir durumu kendisi kabul edecek mi orası soru işareti. Bizim görüşümüz devam etmemesi onun için daha iyi. Bu konuda kendisi ile özel görüşeceğim önümüzdeki günlerde. Ama son kararı ona bırakacağız. Devam etmek isterse, devam etmesine izin vereceğiz.'' ifadelerini kullandı.