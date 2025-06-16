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Survivor Berkan Karabulut ile Lale Onuk nişanlandı! Avatar Atakan'dan kötü sürpriz

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmadaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berkan Karabulut, evlilik yolunda ilk adımı attı. Karabulut, sevgilisi Lale Onuk ile nişanlandı.

Survivor Berkan Karabulut ile Lale Onuk nişanlandı! Avatar Atakan'dan kötü sürpriz
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl Paris’te Lale Onuk’a evlilik teklif eden Berkan Karabulut, o romantik anları Instagram hesabından paylaşarak, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” ifadelerini kullanmıştı.

10 Ekim 2024’te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

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Berkan Karabulut’un yakın arkadaşları Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da bu özel günde çifti yalnız bırakmadı.

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Nişan töreninde eğlenceli anlar yaşanırken, Avatar Atakan'ın kahve yapma anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Atakan, kahveyi karıştırırken Lale Onuk’a “Biraz daha tuz koy” diyerek espri yaptı, hatta şaka amaçlı kahveye sıvı sabun ekledi.

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Nişan töreninden kareler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor avatar atakan
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