Survivor büyük final öncesi ortalık karışmış! Aileler birbirine girdi, tehditler havada uçuştu! Çığlık çığlığa ağlama sesleri...

Aylardır süren Survivor heyecanı geçtiğimiz günlerde son buldu. Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Survivor büyük final öncesi ortalığın karıştığı ortaya çıktı. Volkan Çetinkaya'nın Survivor finaline katılmaması dikkat çekmiş ve finale saatler kala yapılan açıklama büyük ses getirmişti.

12 Haziran akşamı gerçekleşen yarı finalde, Volkan Çetinkaya’nın elenişinin ardından oyunu izlemeye gelen seyirciler arasında Volkan’ın ailesine yönelik yüksek sesli tepki, hakaret ve fiziksel yakınlaşma olduğu iddia edilmişti.

Bu yaşananların ardından Volkan Çetinkaya Survivor finaline katılmamış ve 'Tribünde aileme yapılan hakaretlerin, üzerine yürümelerin, kötü sözlerin, çocuklarımın ve yeğenlerimin ağlatılmasına kadar varacak bağrışmalar beni derinden üzmüştür' açıklamasını yapmıştı.

Survivor büyük final öncesi yaşanan bu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın aileleri arasında yaşanan bu tatsız olayda tehditler havada uçuştu.

Aynı görüntülerde çocukların çığlık çığlığa ağladığı da görüldü.