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Survivor büyük final öncesi ortalık karışmış! Aileler birbirine girdi, tehditler havada uçuştu! Çığlık çığlığa ağlama sesleri...

Survivor'da aylardır süren mücadele Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla son buldu. Her anı ayrı bir olay olan Survivor finali öncesinde de yarışmacıların ailelerin birbirine girdiği öğrenildi. Tehditlerin havada uçuştuğu büyük final öncesi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor büyük final öncesi ortalık karışmış! Aileler birbirine girdi, tehditler havada uçuştu! Çığlık çığlığa ağlama sesleri...
Öznur Yaslı İkier

Aylardır süren Survivor heyecanı geçtiğimiz günlerde son buldu. Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Survivor büyük final öncesi ortalığın karıştığı ortaya çıktı. Volkan Çetinkaya'nın Survivor finaline katılmaması dikkat çekmiş ve finale saatler kala yapılan açıklama büyük ses getirmişti.

ADEMM

12 Haziran akşamı gerçekleşen yarı finalde, Volkan Çetinkaya’nın elenişinin ardından oyunu izlemeye gelen seyirciler arasında Volkan’ın ailesine yönelik yüksek sesli tepki, hakaret ve fiziksel yakınlaşma olduğu iddia edilmişti.

Bu yaşananların ardından Volkan Çetinkaya Survivor finaline katılmamış ve 'Tribünde aileme yapılan hakaretlerin, üzerine yürümelerin, kötü sözlerin, çocuklarımın ve yeğenlerimin ağlatılmasına kadar varacak bağrışmalar beni derinden üzmüştür' açıklamasını yapmıştı.

VOLKAN

Survivor büyük final öncesi yaşanan bu olayın görüntüleri ortaya çıktı. Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın aileleri arasında yaşanan bu tatsız olayda tehditler havada uçuştu.

KAVGA

Aynı görüntülerde çocukların çığlık çığlığa ağladığı da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Adem Kılıçcı
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