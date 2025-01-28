MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kararı duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kararı duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 07:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün geceki son bölümünde, kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu elde etmek için mücadele etti. Gecenin sonunda gerçekleşen Survivor ada konseyinde ise diskalifiye şoku yaşandı. Yarışmanın sevilen ismi adaya veda etti.

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kararı duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Survivor'ın son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti.

Kıran kırana geçen yarışın sonunda 27 Ocak tarihinde, dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takımda ise eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan olarak belirlenmişti.

Gecenin sonunda ise beklenmedik bir diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde diskalifiye kararını açıklayınca herkes şoke oldu.

Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verdi ve Melih'in sakatlığının ciddi boyutta olduğunu dile getirdi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

ılıcalı

'SURVİVOR'A VEDA ETTİ'

''Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz.''

YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bu karar sonrası sosyal medyada 'Survivor'da yolu da çok uzundu bence. Böyle bir ayrılık onun adına son derece üzücü oldu.', 'yolun açık olsun', 'böyle ayrılık olmamalıydı' gibi yorumlar yapıldı.

yorum

YORUM 2

yorum 3

yorum 5

YORUM 4

Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya ayağa kalktı

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı!

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.