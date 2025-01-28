Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı kararı duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı

Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Survivor'ın son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti.

Kıran kırana geçen yarışın sonunda 27 Ocak tarihinde, dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takımda ise eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan olarak belirlenmişti.

Gecenin sonunda ise beklenmedik bir diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde diskalifiye kararını açıklayınca herkes şoke oldu.

Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verdi ve Melih'in sakatlığının ciddi boyutta olduğunu dile getirdi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

'SURVİVOR'A VEDA ETTİ'

''Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz.''

YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bu karar sonrası sosyal medyada 'Survivor'da yolu da çok uzundu bence. Böyle bir ayrılık onun adına son derece üzücü oldu.', 'yolun açık olsun', 'böyle ayrılık olmamalıydı' gibi yorumlar yapıldı.