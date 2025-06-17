MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor'da herkes eteğindeki taşları döküyor! Pınar Saka Volkan'ı ifşaladı: Viski bulalım diye...

Survivor 2025 yarışmacıları yarışma bittikten sonra yaptıkları imalı paylaşımlarla gündeme geliyor. Pınar Saka'nın Volkan için söylediği sözler ve iması sosyal medyada gündeme oturdu. 'Üzümlü kek' iması 'odaya kadın atmak' olarak yayılınca hemen açıklama geldi.

Survivor'da herkes eteğindeki taşları döküyor! Pınar Saka Volkan'ı ifşaladı: Viski bulalım diye...
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Survivor yarışmacıları yarışma bittikten sonra eteğindeki taşları dökmeye başladı. İmalı paylaşımlar ve itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Survivor'da iddialı isimlerden Pınar Saka da sessiz kalmadı.

Pınar Saka Volkan'ın açıklamalarını duyunca ifşada bulundu. Volkan Çetinkaya'nın “Poyraz ile Yusuf düellosundan sonra konuştuk. Rahat ol, senin yolun uzun dedim. Ödül evinde Poyraz tekrar konuşmak için beni çağırdı. Akşam konuşulanın sabah hatırlanmayacağı keyifli bir ortam vardı. Keyfine düşkündü Poyraz" ifadeleriyle gündeme geldi.

Bunu gören Pınar ise dayanamadı ve şu ifadelerle şoke etti:

GtkY336XgAA45Kw

İFŞALAR GÜNDEM OLDU

"Diyene bak hele! Viski bulalım diye ölen, bulunca odasına alan kimdi Volkan? Viskinin yanında ‘üzümlü kek’ de iyi gidiyordu di mi? Üzümlü kekin açılımını yapmak ister misin?"

Pınar Saka'nın bu sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı X kullanıcıları 'üzümlü kek' imasının 'kadın' olduğunu iddia etti.

Pınar Saka hemen devreye girerek "Üzümlü kek bir kişiye söylediği hitap" açıklamasında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni adresi belli oldu! Sete çıkıyorYeni adresi belli oldu! Sete çıkıyor
35 milyon liralık lüks otomobiliyle Bebek'te! Servetiyle gündemdeydi35 milyon liralık lüks otomobiliyle Bebek'te! Servetiyle gündemdeydi

Anahtar Kelimeler:
survivor pınar saka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

'NOW işine son verdi' iddiası! Sebebi şaşırttı

'NOW işine son verdi' iddiası! Sebebi şaşırttı

Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı?

Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı?

'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar

'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.