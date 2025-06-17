Survivor'da herkes eteğindeki taşları döküyor! Pınar Saka Volkan'ı ifşaladı: Viski bulalım diye...

MYNET DETAY- Survivor yarışmacıları yarışma bittikten sonra eteğindeki taşları dökmeye başladı. İmalı paylaşımlar ve itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Survivor'da iddialı isimlerden Pınar Saka da sessiz kalmadı.

Pınar Saka Volkan'ın açıklamalarını duyunca ifşada bulundu. Volkan Çetinkaya'nın “Poyraz ile Yusuf düellosundan sonra konuştuk. Rahat ol, senin yolun uzun dedim. Ödül evinde Poyraz tekrar konuşmak için beni çağırdı. Akşam konuşulanın sabah hatırlanmayacağı keyifli bir ortam vardı. Keyfine düşkündü Poyraz" ifadeleriyle gündeme geldi.

Bunu gören Pınar ise dayanamadı ve şu ifadelerle şoke etti:

İFŞALAR GÜNDEM OLDU

"Diyene bak hele! Viski bulalım diye ölen, bulunca odasına alan kimdi Volkan? Viskinin yanında ‘üzümlü kek’ de iyi gidiyordu di mi? Üzümlü kekin açılımını yapmak ister misin?"

Pınar Saka'nın bu sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı X kullanıcıları 'üzümlü kek' imasının 'kadın' olduğunu iddia etti.

Pınar Saka hemen devreye girerek "Üzümlü kek bir kişiye söylediği hitap" açıklamasında bulundu.