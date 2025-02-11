Survivor'da korkutan anlar! Çığlıklar bir anda yükseldi! İddialı isim kaza geçirdi! Kanlar içinde kaldı

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü ayrı olaylara sahne olan yarışmaya bu defa Survivor'ın yeni bölüm fragmanındaki görüntüler damga vurdu.

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz oyun esnasında feci bir kaza geçirdi. Çığlık çığlığa kalan yarışmacının imdadına diğer yarışmacılar yetişti.

'Ah, burnum' diyerek haykıran Batuhan Gökgöz'ün o anlarına ise fragmanda sansür uygulandı.

Survivor fragmanındaki bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Batuhan’ı görünce çok üzüldüm', 'Batuhan'a üzüldüm', 'Çok üzüldüm umarım iyidir', 'Batuhan Gökgöz umarım iyileşirsin geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.