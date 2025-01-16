Survivor'da tansiyon yükseldi! Adaya veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da heyecan dolu mücadele devam ediyor. Kıran kırana yarışların gerçekleştiği Survivor'da Göksu ile Merve'nin düellosunda tansiyon bir anda yükseldi.

Merve düello esnasından yandan yapılan müdahalelere çok sinirlendi ve zor sakinleştirildi. Asena'nın bench'ten Merve'yi tahrik etmesi ve Senem'in de destek çıkması olayları iyice köpürttü.

All Star ile Gönüllüler arasındaki müthiş mücadeleyi All Star 12-9 kazanarak rahat bir nefes aldı. Tartışmalarla dolu geçen mücadelede kazanan Kırmızı Takım oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Asena bench'ten Merve için "İşallah atamazsın işallah elenirsin" diye peş peşe bağırınca arkadaşları da müdahale etmeye çalıştı ama Asena durmadan devam etti. Ardından Merve atamayınca duruma daha da kızdı ve Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

Atışlarına devam eden Merve istediği başarıyı elde edemedi ve Survivor 2025'e veda eden isim oldu. Merve o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" ifadelerini kullandı.