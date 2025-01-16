MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da tansiyon yükseldi! Adaya veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da tansiyon yükseldi! Adaya veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da heyecanlı mücadele hız kesmeden başladı. All Star ile Gönüllülerin yarıştığı parkurda adeta nefesler tutuldu. Ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Düelloda ise Göksu ile Merve kıran kırana bir mücadele verdi. Sonunda ise adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Adaya veda eden isim açıklandı! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da heyecan dolu mücadele devam ediyor. Kıran kırana yarışların gerçekleştiği Survivor'da Göksu ile Merve'nin düellosunda tansiyon bir anda yükseldi.

Merve düello esnasından yandan yapılan müdahalelere çok sinirlendi ve zor sakinleştirildi. Asena'nın bench'ten Merve'yi tahrik etmesi ve Senem'in de destek çıkması olayları iyice köpürttü.

SURVİVOR

All Star ile Gönüllüler arasındaki müthiş mücadeleyi All Star 12-9 kazanarak rahat bir nefes aldı. Tartışmalarla dolu geçen mücadelede kazanan Kırmızı Takım oldu.

eleme

TANSİYON YÜKSELDİ

Asena bench'ten Merve için "İşallah atamazsın işallah elenirsin" diye peş peşe bağırınca arkadaşları da müdahale etmeye çalıştı ama Asena durmadan devam etti. Ardından Merve atamayınca duruma daha da kızdı ve Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

ELEME 2

Atışlarına devam eden Merve istediği başarıyı elde edemedi ve Survivor 2025'e veda eden isim oldu. Merve o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
survivor survivor all star
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devletin memur için verdiği o paraya karşı çıktılar: 'İşçiler gibi kendileri ödesin'

Devletin memur için verdiği o paraya karşı çıktılar: 'İşçiler gibi kendileri ödesin'

Taşıt ve konut kredisi faizinde düşüşe dikkat çekti! Tarih verdi

Taşıt ve konut kredisi faizinde düşüşe dikkat çekti! Tarih verdi

Çok konuşulacak DEM Parti iddiası: "Bahçeli'yi rahatsız ediyor!"

Çok konuşulacak DEM Parti iddiası: "Bahçeli'yi rahatsız ediyor!"

467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları

467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları

Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Maaşlar e-Devlet'e de yüklendi

Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Maaşlar e-Devlet'e de yüklendi

Sokak ortasında infaz! İki kardeş öldürüldü…

Sokak ortasında infaz! İki kardeş öldürüldü…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.