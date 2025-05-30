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Survivor'da yasak aşk bombası patladı! Yağmur Banda ile Efecan Dianzenza 'birlikte görüldü' dendi... Jet açıklama geldi

Survivor 2025'e erken veda eden isimlerden Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki yasak aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırması da dikkatlerden kaçmadı. Yağmur Banda'dan iddialara dair açıklama geldi.

Survivor'da yasak aşk bombası patladı! Yağmur Banda ile Efecan Dianzenza 'birlikte görüldü' dendi... Jet açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2025, sürpriz elemeler ve yarışmada meydana gelen olaylarla gündeme gelmeye devam ederken bir de aşk bombası patladı.

EFECANN

İddiaya göre, Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında bir yakınlaşma oldu. İkilinin Antalya'da beraber görüldüğü de iddia edildi.

YAĞMUR BANDA

Bu iddiaların hızla yayılmasının ardından, Duygu Dianzenza'nın sosyal medyada eşiyle birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırdığı görüldü. Duygu Dianzenza, Instagram hesabından ayrıca şu açıklamayı yaptı;

''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın''

DUYGU

Çıkan haberlerin ardından Yağmur Banda, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı Banda;

''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

YAĞMUR

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Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor Yağmur Banda
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