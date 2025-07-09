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Survivor'da yasak aşk iddiası patlamıştı! Yusuf Yıldız eşi Rumeysa Çelik'ten boşandı

Survivor All Star 2025'e erken veda eden isimlerden biri olan Yusuf Yıldız'ın adı Sevgi İme ile yasak aşk iddiasına karışmıştı. Yıldız, sosyal medyadaki paylaşımıyla eşi Rumeysa Çelik'ten boşandığını duyurdu.

Survivor'da yasak aşk iddiası patlamıştı! Yusuf Yıldız eşi Rumeysa Çelik'ten boşandı
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025'te peş peşe yasak aşk iddiaları gündeme gelmişti. Efecan ile Yağmur, Volkan ve Dilşah'ın birliktelikleri olduğuna yönelik söylentiler sonrası Yusuf Yıldız’a yönelik bir iddia sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmıştı.

Yusuf Yıldız'ın adada Sevgi İme ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Söylentilerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Survivor da yasak aşk iddiası patlamıştı! Yusuf Yıldız eşi Rumeysa Çelik ten boşandı 1

Yusuf Yıldız, eşi Rumeysa Çelik'ten boşandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan ünlü isim;

“Zamanla hayata dair beklentilerimizin farklılaştığını gördük” ifadelerini kullandı. Kararı karşılıklı olarak aldıklarını belirten Yusuf Yıldız, sürecin başından itibaren karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde ilerlediğini vurguladı.

Survivor da yasak aşk iddiası patlamıştı! Yusuf Yıldız eşi Rumeysa Çelik ten boşandı 2

Yusuf Yıldız açıklamasında, “Bugün itibarıyla Rümeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz. Zamanla hayata dair beklenti ve önceliklerimizin farklılaştığını gördük ve yollarımızı ayırma kararı aldık” dedi.

Yıldız, açıklamasında ayrıca “Bu sürecin başından itibaren karşılıklı nezaketle ilerlediğini, bundan sonra da aynı saygının korunacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Aldığımız bu ortak kararla ilgili takipçilerimizden de anlayış bekliyoruz. Saygılarımızla” ifadelerini kullandı.

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