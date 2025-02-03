Survivor Dilşah, Yıldız Tilbe dansıyla kırdı geçirdi! "Gülmekten bayılacağım"

2 Şubat 2025 tarihli bölümde, Survivor'da sürpriz bir konsept izleyicilerle buluştu: "Yetenek Sizsiniz Survivor"! Survivor yarışmacıları yeteneklerini sergiledi. Acun Ilıcalı ve Hadise’nin değerlendirmeleriyle yarışmacıların performansları unutulmaz anlar yaşattı. Gecede öne çıkan isim ise Dilşah Kurt oldu.

Survivor 2025'in dikkat çeken isimlerinden olan Dilşah Kurt gecede Yıldız Tilbe taklidi yaparak dansıyla da herkesin ilgisini çekti.

Hem peruğu hem kıyafeti hem de dansıyla adından söz ettiren Survivor Dilşah'ın performansını görenler "Gülmekten bayıldım", "Sanki Yıldız Tilbe izliyorum", "Kesinlikle efsane", "Yıldız'ı yaşamış resmen" yorumlarında bulundu.

Hadise ve Acun Ilıcalı da performans karşısında şaşkınlık yaşadı. Ilıcalı "Bu zamana kadar izlediğim en iyi performans" dedi.

SURVIVOR YETENEK YARIŞMASINDA KAZANAN KİM?

Survivor'da yetenek yarışması kazanantakım henüz açıklanmadı. Seyirci değerlendirmesinin ortalaması alındıktan sonra kazanan takım belli olacak. Survivor'da büyük ödülü kazanan takım 5 gün boyunca villada konaklayacak.