Survivor'ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı

Survivor 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne Gönüllüler takımının cezası damga vurdu. Ceza olarak kürekle tüm taşıyan takımdan Lina bir süre sonra zorlanarak sinirlerine hakim olamadı. Lina, kendisini uyarmaya gelen set çalışanına bağırarak kürekle kovamaya çalıştı.

Survivor'ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı
Öznur Yaslı İkier

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne Gönüllüler takımının aldığı ceza damga vurdu.

Ceza olarak kürekle kum taşıyan ekip sıcaktan ve yorgunluktan bir süre sonra isyan etmeye başladı. Tam bu esnada bir set çalışanı Lina'yı uyarmaya geldi.

Survivor ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı 1

Genç yarışmacı aldığı uyarı ile adeta çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanını kovalamaya çalıştı ve çığlıklar attı.

Survivor ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı 2

Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Survivor ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı 3

