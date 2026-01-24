Survivor'ın iddialı ismi sinir krizi geçirdi! Set çalışanına kürekle saldırdı

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın son bölümüne Gönüllüler takımının aldığı ceza damga vurdu.

Ceza olarak kürekle kum taşıyan ekip sıcaktan ve yorgunluktan bir süre sonra isyan etmeye başladı. Tam bu esnada bir set çalışanı Lina'yı uyarmaya geldi.

Genç yarışmacı aldığı uyarı ile adeta çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanını kovalamaya çalıştı ve çığlıklar attı.

Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.