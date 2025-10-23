Survivor kadrosunda bomba bir isim daha! Keremcem de adaya gidiyor

Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmasının ilk yarışmacısı günlerce konuşudu. İlk Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor kadrosu şekillenmeye başladı yeni bir isim daha açıklandı.

Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem de Survivor 2026'da yer alacak.

Acun Ilıcalı paylaşımında 'Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.' dedi.

DERİN TALU SURVİVOR'DA MI YARIŞACAK?

Öte yandan sosyal medyada, Derin Talu'nun Survivor'da yarışacağına dair iddialar ortaya atıldı. Talu'nun Survivor'a gidip gitmeyeceği henüz bilinmiyor. Kadronun devamı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.