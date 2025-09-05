MAGAZİN

Survivor Kardeniz Kılıç'ın evliliği büyük ses getirdi! Gizemli damat hakkındaki iddialar olay oldu! Açıklama gecikmedi

Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz Kılıç bu kez özel hayatıyla gündemde. İzmir'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Kılıç’ın evliliğine dair iddialar ortaya atıldı. Fenomen isimden iddialara açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

2024 Survivor All Star'a katılan fakat erken elenen Kardeniz Kılıç, İzmir'de Mahir Bektaş ile dünyaevine girdi. Kardeniz Kılıç'ı düğününde yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da yalnız bırakmadı.

Düğünden sonra sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya çıktı. Hollanda'da evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, eşinin yüzünü saklamayı tercih ediyordu.

Sosyal medyadaki iddialara göre Kardeniz Kılıç, kuzeninin eski eşiyle evlendi. İddialar yayıldıktan sonra Kılıç'tan açıklama gecikmedi. Kılıç şu ifadeleri kullandı;

''Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

10 YIL ÖNCE BİTTİ

Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte, ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma yoktur. Eşimin eski eşiyle aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir.''

