Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu.

Acun Ilıcalı, Murat Ceylan'ı 'Sevgili Murat Ceylan yeni şarkısıyla geliyor' diyerek anons etti. Ceylan'ın performansı jüriden ve izleyenlerden tam not aldı.

Murat Ceylan için sosyal medyada; 'yine yapmış şovunu', 'her masada var' şeklinde yorumlar yapıldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Murat Ceylan geçtiğimiz aylarda oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitnesa olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.