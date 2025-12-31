MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor sunucusu olarak adından söz ettiren Murat Ceylan bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı özel sahnesine konuk oldu. Ceylan'ı Acun Ilıcalı 'Sevgili Murat Ceylan yeni şarkısıyla geliyor' diyerek anons etti. Ceylan performansıyla adeta sahneye yaktı geçti.

Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu.

Acun Ilıcalı, Murat Ceylan'ı 'Sevgili Murat Ceylan yeni şarkısıyla geliyor' diyerek anons etti. Ceylan'ın performansı jüriden ve izleyenlerden tam not aldı.

Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 1

Murat Ceylan için sosyal medyada; 'yine yapmış şovunu', 'her masada var' şeklinde yorumlar yapıldı.

Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 2

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Murat Ceylan geçtiğimiz aylarda oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

Survivor Murat Ceylan O Ses Türkiye sahnesini salladı! Yeni şarkısını duyurdu! Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 3

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitnesa olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşiyle birlikte O Ses Türkiye sahnesinde! Beğeni topladılarEşiyle birlikte O Ses Türkiye sahnesinde! Beğeni topladılar
O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Performansı tam not aldıO Ses Türkiye'ye damga vurdu! Performansı tam not aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.