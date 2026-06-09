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Survivor Nefise 'yunan sevgilim' deyip Nagihan'ı suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan edince Murat Ceylan şaşırdı

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Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 bu kez yarışma performanslarıyla değil, yarışmacıların özel hayatlarıyla konuşuluyor. Son olarak yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Nefise Karatay, Yunan yarışmacı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Survivor'a dönen Nagihan Karadere ve Nefise Karatay arasındaki gerilim şimdi de özel hayatlarına yansıdı.

Daha önce Nefise Karatay ile Yunan yarışmacı Fanis arasında yakınlaşma olduğu yönündeki söylentiler gündemdeydi. İkilinin yarışma sırasında yakınlaştığı iddiaları dikkat çekmişti.

Daha sonra Fanis’in Nefise Karatay’ı Dubai’ye davet etmesi de gündeme gelmişti. Nefise Karatay şimdi de Nagihan’ın yunan sevgilisini elinden almaya çalıştığını anlattı.

Survivor Nefise yunan sevgilim deyip Nagihan ı suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan edince Murat Ceylan şaşırdı 1

Nefise Karatay; 'Yunan sevgilime yaptığı şeyler...' diye söze girince Murat Ceylan şaşırdı ve 'Yunan sevgilim mi?' diye sordu.

Survivor Nefise yunan sevgilim deyip Nagihan ı suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan edince Murat Ceylan şaşırdı 2

Nefise Karatay; 'Flört ediyorduk, bir şeylerin başlangıcı oldu. Çocuk beni Dubai’ye çağırdı. Nagihan'ı beğense onu çağırırdı. Çocuğa gidip de kafa karıştırmaya gerek yok.'

Survivor Nefise yunan sevgilim deyip Nagihan ı suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan edince Murat Ceylan şaşırdı 3

Nefise daha sonra göğüslerini sallayıp 'Çocuğa gidip böyle yapıp boş ver onu, o böyle değil. beni götür Dubai'ye dersen...' diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere Nefise Karatay
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