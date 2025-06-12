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Survivor Sahra Işık anne oldu! Oğluna bakın ne isim koydu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık Aybirdi, ilk bebeğini kucağına almak için hastaneye yattı. Doğum sancıları başlayan Sahra, doğum öncesi paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı. Sahra, heyecanlı bekleyişin ardından bebeğini kucağına aldı.

Survivor Sahra Işık anne oldu! Oğluna bakın ne isim koydu
Öznur Yaslı İkier

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

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Sahra Işık, doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye yattı. Bugün doğum yapması beklenen Işık'ın son sosyal medya paylaşımı görenleri duygulandırdı.

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Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, heyecanla bekledikleri ilk bebeklerine kavuştu. Işık, bugün ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Anne olan Işık, bebeğiyle ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahra Işık oğluna 'Pamir' ismini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sahra Işık
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