Survivor Sahra Işık erik aşerdi! 3 adet erik için ödediği paraya inanamadı

Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde bazı sorunlar yaşayan çift, evliliklerini kurtarmak için çift terapistine bile gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini müjdelemişti. Sahra Işık paylaştığı videoda, "Bebek geliyor" notunu yayınlamıştı.

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran Survivor Sahra Işık son olarak büyüyen karnını gösterdi ve canının erik çektiğini söyledi.

SADECE ÜÇ ERİK İÇİN ÖDEDİĞİ PARA...

Sahra Işık, yayınladığı videoda “Oğlum seni uyarıyorum, rica ediyorum. Canın erik falan çekmesin” diyerek 3 erik için ödediği parayı açıkladı.

“Hazır mısınız?” diyerek elindeki fişi gösteren Sahra Işık “Şaka mı bu?” dedi. Survivor Sahra Işık’ın sadece 3 erik için 350 TL ödediği görüldü. Bu rakama kimse inanamadı.