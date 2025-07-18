Survivor Sema Aydemir korku dolu anlar yaşadı! Oğlu ve köpeği saldırıya uğradı

Survivor All Star 2025'in iddialı isimlerinden Sema Aydemir, 27 Mayıs akşamı yarışmaya düello sonrasında adaya veda ederek sevenlerini üzmüştü.

Vedasıyla herkesi üzen Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son paylaşımında oğlunun köpek saldırısına uğradığını açıklayarak isyan etti.

Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.

"ALİ'NİN ELİ PARAMPARÇA"

Survivor yarışmacısı yaşanan olayla ilgili Instagram'dan yayımladığı videoda; "Şu hale bakın. Sabah Ali'yle Thor'a köpek saldırdı. Ali'nin sağ eli paramparça, Thor'un haline bakın. O köpek bulunacak. Öyle çivili tasma takıp ortaya salmakla olmuyor. Birazdan belediyeyi de arıyorum, o köpek bulunacak" diye konuştu.

"KÖPEKLERİ ÇİVİLİ TASMAYLA SALAMAZSINIZ"

Survivor Sema, paylaştığı videoya; "Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız" diyerek yaşadıkları duruma isyan etti.