Survivor Senem'den Ayşe Yüksel'e olay sözler: 'Batuhan'ı benden kıskandı'

Survivor All Star 2025'te yarışmaya veda eden en son isim Gönüllüler takımından Senem Genç oldu. Düelloda Meryem karşısında farklı bir skorla yenilerek elenen Senem, yarışma boyunca Ayşe ve diğer takım arkadaşlarıyla gerginlik yaşamıştı.

Senem, yarışma öncesi hazırlık sürecini ''Yarışmaya gelmeden önce kendimden emindim. Kısa bir hazırlanma sürecim oldu ama yine de umudum vardı. Ta ki sakatlanana kadar. 3. parkurumdan sonra sakatlık yaşadım. Bu sakatlık benim için gerçekten çok zordu. Mental olarak beni gerçekten çok yıprattı. Bunu yapmamam gerekiyordu. Sakatlık sürecim bitmeden oyunlara çıkmamam gerekiyordu. Bazı insanlar yüzünden bunu gurur meselesi haline getirdim ve sürecimi daha da uzattım. Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, kafamı toparlamaya çalıştım ama maalesef olmadı.'' sözleriyle ifade etti.

''BATU'YU BENDEN KISKANDI''

Yarışmada parkurda talihsiz bir kaza yaşayan Senem Genç, sakatlık döneminde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Sakatlık sürecimde yanımda olmayan, yanımda olmasını da geçtim sakatlık sürecime inanmayan insanlar vardı. Arkamdan konuşmaları, bahsettiğim kişi Ayşe. Batu'yu benden kıskandı. Batu'yu benden kıskanmasını söyleyen kişi de Batu'ydu. Keşke olaylar bu raddeye gelmeseydi diyorum bazen. Batu'yu benden neden kıskanıyorsun onu anlamadım? Batu ile aynı grupta olup ona karşı cephe alacağımı düşündü."

Açıklamalarının devamında dikkat çeken ifadeler kullanan Senem, ''Ayşe'nin boyundurluğu altına giren isim Sevgi, Dilşah, Doğuş, Volkan, Yusuf. Yusuf ile birbirlerini maşa olarak kullanıyorlar. İnsanla şunu da bilsin ki ilerleyen zamanlarda Ayşe ve Yusuf kavga edip ayrılacaklar ama önce Batu'yu harcayacaklar. Batu maalesef bunun şu an farkında değil.'' diye konuştu.