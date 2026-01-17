Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: ''TV8'de yayınlanmayacak''

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu heyecanla devam ediyor. Yarışmanın yeni sezon formatında ödül oyununu kaybeden takıma ceza uygulanıyor.

Survivor'da daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Ancak Acun Ilıcalı'nın son konseyde "Sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" şeklindeki açıklaması herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı, yeni bölümün bir kısmını, ceza yememek için TV’den yayınlamayacaklarını açıkladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

“RTÜK kuralları gereği prime time’da başlayan Survivor’da yayın ölçüsüne uymamız gerekiyor. Ödül izlenecek ama cezayı farklı platformda yayınlayacağız.”