MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: ''TV8'de yayınlanmayacak''

Survivor 2026 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın yeni formatında ödül oyununu kaybeden takıma ceza uygulanıyor. Daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Ancak bu defa öyle bir ceza gündeme geldi ki programın o anları TV'de yayınlanamayacak.

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: ''TV8'de yayınlanmayacak''
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu heyecanla devam ediyor. Yarışmanın yeni sezon formatında ödül oyununu kaybeden takıma ceza uygulanıyor.

Survivor'da daha önce çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezalar verildi. Ancak Acun Ilıcalı'nın son konseyde "Sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" şeklindeki açıklaması herkesi şaşırttı.

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: TV8 de yayınlanmayacak 1

Acun Ilıcalı, yeni bölümün bir kısmını, ceza yememek için TV’den yayınlamayacaklarını açıkladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: TV8 de yayınlanmayacak 2

“RTÜK kuralları gereği prime time’da başlayan Survivor’da yayın ölçüsüne uymamız gerekiyor. Ödül izlenecek ama cezayı farklı platformda yayınlayacağız.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok iddialı dönüyor! Direk dansı eğitimleri aldıÇok iddialı dönüyor! Direk dansı eğitimleri aldı
Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafı şaşırttı Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafı şaşırttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.