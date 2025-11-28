Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı

'Survivor 2026' için geri sayım başladı. Yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı merakla beklenirken Acun Ilıcalı belli olan isimleri sosyal medya hesabından tek tek duyuruyor.

Ilıcalı, bu kez sürpriz bir paylaşım yaparak Survivor seçmelerinden videolar paylaştı. Videolarda 'Sizce' diyerek anket açan Ilıcalı yarışmacıların kendilerini anlattıkları kısımlara yer verdi.

Seçmelerdeki dikkat çeken isimler şöyle oldu;



Ayşegül Öngel, Başak Cücü, Beste Türkay, Beyza Gemici, Gözde Bozkurt, Lina Hourich, Mariam Seyit, Nisanır Güler, Nurseli Aksoy, Öykü Aydın, Seda Albayrak, Sude Demir, Suden Karatay, Sultan Sarohan, Zeynep Şenyiğit.

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ocak ayında başlaması beklenen Survivor kadrosunda; Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin, Deniz Çatalbaş ve Murat Arkın gibi isimler yer alıyor.