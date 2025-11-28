MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için isimler belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmaya dair gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Ilıcalı, Gönüllüler kadrosu için elemelere gelen kadın adayların görüntülerinden kesitler yayınlayıp oylamaya sundu.

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı
Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' için geri sayım başladı. Yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağı merakla beklenirken Acun Ilıcalı belli olan isimleri sosyal medya hesabından tek tek duyuruyor.

Ilıcalı, bu kez sürpriz bir paylaşım yaparak Survivor seçmelerinden videolar paylaştı. Videolarda 'Sizce' diyerek anket açan Ilıcalı yarışmacıların kendilerini anlattıkları kısımlara yer verdi.

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı 1

Seçmelerdeki dikkat çeken isimler şöyle oldu;

Ayşegül Öngel, Başak Cücü, Beste Türkay, Beyza Gemici, Gözde Bozkurt, Lina Hourich, Mariam Seyit, Nisanır Güler, Nurseli Aksoy, Öykü Aydın, Seda Albayrak, Sude Demir, Suden Karatay, Sultan Sarohan, Zeynep Şenyiğit.

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı 2

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı 3

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı 4

Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Acun Ilıcalı 2026 seçmelerinden görüntüler yayınladı! Oylama yaptı 5

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ocak ayında başlaması beklenen Survivor kadrosunda; Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin, Deniz Çatalbaş ve Murat Arkın gibi isimler yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'u terk edip köye yerleşti! Tasavvufa yöneldi İstanbul'u terk edip köye yerleşti! Tasavvufa yöneldi
‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi! Övgü yağdı ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi! Övgü yağdı

Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.