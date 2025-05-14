Sustalı Ceylan'ın güzeli Sümeyye Aydoğan yakışıklı oyuncuyla aşk yaşıyor! Ayrılığa dayanamadı

Duy Beni, Taçsız Prenses, Dönence, Gaddar ve Sustalı Ceylan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; barışmalarını kutlamak isteyen çift Amerika'da romantik bir tatile çıktı.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır.