Sydney Sweeney hazırlık aşamasını paylaştı! Göğüslerini elleriyle kapadı

Sydney Sweeney Cumartesi günü Instagram'da cesur bir fotoğraf paylaştı. 28 yaşındaki oyuncuelleriyle çıplak göğüslerini kapattığı bir görüntünün yer aldığı bir fotoğraf serisi yükledi.

Göz kamaştırıcı fotoğrafta, ten rengi bir korse giyerken bir makyaj ve saç ekibi onunla ilgileniyordu ve kendisi de kocaman gülümsüyordu.

Euphoria yıldızı bu paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Oyuncu son dönem cesur seçimleriyle dikkat çekiyor. Sydney Sweeney daha önce göğüsleriyle ilgili şu itirafıyla dikkat çekmişti:

"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim devamında "Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum."